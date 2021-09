Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Raubüberfall auf Tankstelle in Merchweiler

Merchweiler (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am 19.09.21 gegen 21:20 Uhr eine Tankstelle in der Hauptstraße in Merchweiler überfallen und einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Der Mann bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte unter Vorhalt dieser die Aushändigung des Bargeldes. Der Täter flüchtete danach in Richtung Ortsmitte von Merchweiler. Der Täter ist ca. 175 cm groß und von schlanker Gestalt. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Basecap und eine schwarze Sporthose.

Hinweise zum Täter oder der Tat unter 06821-2030. Wem ist die Person evtl. vor oder nach der Tat in der Ortslage von Merchweiler aufgefallen?

