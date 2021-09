Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Eingeschlagene Fensterscheibe an Ladenlokal

Neunkirchen Innenstadt (ots)

Am späten Sonntag Abend, den 12.09.2021, hat gegen 23:30 Uhr am Kindersecondhand Geschäft "Rumpelstilzchen" in der Bahnhofstraße in Neunkirchen ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Bei sachdienliche Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

