Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Sachbeschädigung an Plastikaufstellern und Plakaten des DRK Bubach-Calmesweiler

PI Neunkirchen (ots)

Am Samstag, den 11.09.2021, in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 15:45 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung an drei Plastikaufstellern und Plakaten des DRK Bubach-Calmesweiler e.V. in 66571 Eppelborn, Am Kindergarten. Hierbei wurde durch bislang unbekannten Täter die besagten Plastikaufsteller und Plakate auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt. Die Plastikaufsteller samt Plakaten waren zur Tatzeit rund um das Gebäude des DRK aufgestellt.

Potentielle Tatzeugen setzen sich bitte mit der PI Neunkirchen unter den u.a. Daten in Verbindung.

