Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht in der Brauereistraße in Neunkirchen

PI Neunkirchen (ots)

Am Sonntag, den 12.09.2021, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 09:20 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Brauereistraße, Höhe Anwesen 11, in 66538 Neunkirchen. Der unfallgeschädigte Pkw, Marke Opel, Typ Insignia, Farbe Weiß, parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Talstraße. Bislang unbekannter Pkw kollidierte auf bislang unbekannte Art und Weise mit dem linken Außenspiegel des unfallgeschädigten Pkw´s. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise auf den Verursacher liegen bis dato keine vor.

Mögliche Unfallzeugen setzen sich bitte mit den u.a. Kontaktdaten der PI Neunkirchen in Verbindung.

