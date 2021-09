Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter weiblichen Person

Polizeirevier Illingen (ots)

Am Dienstag, den 07.09.2021, gegen 16:02 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen weiblichen Person (Sozia auf dem Motorrad). Das Motorrad, der Marke Suzuki, Typ VZR, befuhr die L 112 von Bildstock kommend in Richtung Merchweiler. Das Motorrad war besetzt mit einer männlichen und einer weiblichen Person. Hinter dem Motorrad befuhr ein PKW, der Marke Mercedes-Benz, Typ Sprinter, Farbe weiß, mit Anhänger die Fahrtstrecke in gleicher Richtung. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren in dieser Reihenfolge in den dortigen Verteilerkreisel ein. Der Motorradfahrer wollte ursprünglich den Kreisel erst wieder an der Ausfahrt Richtung Bildstock verlassen, da dieser zurück zur Gaststätte Alt Steigershaus fahren wollte. Der Motorradfahrer passierte hierzu die erste Ausfahrt in Richtung Heiligenwald, als er im Augenwinkel den Sprinter direkt links neben sich bemerkte. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte der Motorradfahrer sein Motorrad in die Ausfahrt Richtung Merchweiler. Ca. 4 Meter, nachdem der Motorradfahrer samt Sozia die Ausfahrt Richtung Merchweiler befuhr, kam es zur Kollision mit dem Gespann, da das Gespann die gleiche Ausfahrt befuhr. Das Motorrad kam samt Motorradfahrer und Sozia ins Schlingern und stürzte zu Boden.

Hierbei wurde die 54 jährige Sozia aus Losheim schwer verletzt und wurde mittels RTW ins Winterberg-Klinikum verbracht. Der 56 Jahre alte Motorradfahrer aus Burg Reuland wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Unfallverursacher und Pkw-Führer handelte es sich um einen 32 jährigen alten Mann aus Neunkirchen.

Die Polizei Neunkirchen bittet darum, dass sich mögliche, potentielle Unfallzeugen unter den u.a. Daten mit der PI Neunkirchen in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell