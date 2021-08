Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: zwei beschädigte Autos

Neunkirchen (ots)

1.

Ein erheblicher Blechschaden am vorderen linken Kotflügel entstand an einem silbernen Audi A 4, der im Einmündungsbereich Johannesstraße - Philippstraße in Neunkirchen abgestellt war. Zwischen Mittwoch morgen und Donnerstag morgen war ein anderes Fahrzeug dagegengestoßen und anschließend weggefahren.

2.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in der Brunnenstraße in Neunkirchen die Tankabdeckung eines dort geparkten Ford Focus abgerissen. Dabei wurde auch die Seitenwand des Fahrzeuges beschädigt.

Hinweise an die PI Neunkirchen; Tel.: 06821/2030

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell