Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: ausgerasteter Rollerfahrer

Landsweiler/Heiligenwald (ots)

Erhebliche Gesichtsverletzungen erlitt ein 42jähriger Mann aus Heiligenwald als er am Sonntag Abend gegen 20:00 h in der Pestalozzistraße in Heiligenwald zu Fuss unterwegs war. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden E-Rollerfahrer gefährdet. Als er diesen wegen seiner Fahrweise zur Rede stellte, kam es zunächst zu einem verbalen Streit und schließlich schlug ihm der Rollerfahrer mit der Faust ins Gesicht. Anschließend fuhr er weg. Der Flüchtende soll ca. 18 - 20 J. alt und etwa 170 cm groß sein. Er hat hellblonde, kurze Haare und trug eine schwarze Kapuzenjacke und einen schwarzen Rucksack. Hinweise an die PI Neunkirchen, Tel.: 06821/2030

