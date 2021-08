Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemeldung der PI Neunkirchen, Wochenende 20.08.21-22.08.21

Landkreis Neunkirchen (ots)

Verkehrsunfallflucht in Neunkirchen-Wiebelskirchen: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich am Freitagmorgen des 20.08.2021 mit seinem Fahrzeug in der Ottweilerstraße in Wiebelskirchen beim Ausparken das Heck des vor ihm am Straßenrand geparkten PKW. Anschließend floh der Verursacher von der Unfallstelle. Der Unfallort befindet sich gegenüber einer zur Tatzeit stark frequentierten Bäckerei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Merchweiler:

Am Freitag, 20.08.2021 zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Langenfeldstraße in Merchweiler. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Befahren der Langenfeldstraße in Richtung Schulstraße einen am rechten Fahrbahnrand stehenden PKW. Anschließend floh der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Einbruchsdiebstahl in Heizungsfirma in Merchweiler: Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht von Freitag, 20.08.2021, auf den folgenden Samstagmorgen in die Büroräumlichkeiten einer Heizungsbaufirma in der Hohlstraße in Merchweiler eingebrochen, wobei u. a. dort aufbewahrtes Bargeld entwendet worden ist. Die Täter brachen über ein Kellerfenster in das Gebäude ein.

Rollerdiebstahl in Neunkirchen-Innenstadt: In der Nacht des Samstags, 21.08.2021, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller, der vor einem Mehrparteienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Neunkirchen-Innenstadt abgestellt war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Trunkenheitsfahrt über die Autobahn A8:

Am späten Samstagnachmittag des 21.08.2021 meldeten Verkehrsteilnehmer einen braunen PKW der Marke Hyundai auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Luxemburg in Höhe des Kreuz Neunkirchens, der in erheblichen Schlangenlinien über die Fahrbahn fuhr. Der Hyundai konnte schließlich durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Homburg und Neunkirchen im Bereich der Anschlussstelle Elversberg ausgemacht und angehalten werden. Der 31-jährige männliche Fahrer war erheblich alkoholisiert und wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizei in Neunkirchen mitgenommen. Ihm wurde vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen und gegen ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bislang ist unklar, ob der Fahrer auf seinem Fahrweg zwischen Homburg und der A8 Anschlussstelle Elversberg möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder Sachschäden verursacht hat. Mögliche Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen (Tel. 06821/2030) zu melden.

Verfolgungsfahrt durch den Innenstadtbereich von Neunkirchen: Am frühen Sonntagmorgen des 22.08.2021 stellten Kräfte der Polizeiinspektion Neunkirchen einen Rollerfahrer im Bereich Wellesweilerstraße in Neunkirchen-Innenstadt fest, der bei Erblicken des Streifenwagens sofort zügig davonfuhr und sich anschließend der Anhalteaufforderung zur Verkehrskontrolle entzog. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt im Innenstadtbereich, in deren Verlauf der Rollerfahrer schließlich sein Gefährt abstellte, um fußläufig seine Flucht durch den Fußgängerbereich der Bliespromenade fortzusetzen. Er konnte schließlich durch die Polizeibeamten eingeholt und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 23-jährigen Mann, der unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Bei der Überprüfung seines mitgeführten Rollers wurde festgestellt, dass sowohl der Roller als auch das angebrachte und nicht zum Roller passende Versicherungskennzeichen aus anderweitigen Diebstahlsdelikten im Innenstadtbereich Neunkirchen entstammten. In dem Roller befand sich außerdem Einbruchswerkzeug. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Wache mitgenommen. Gegen ihn wurden nun gleich mehrere Strafanzeigen eingeleitet. Der Roller und das Versicherungskennzeichen werden den rechtmäßigen Besitzern in der Folge wieder ausgehändigt.

