POL-NK: Unfall verursacht und weitergefahren

Neunkirchen (ots)

Ein orangefarbener Ford Ranger wurde am Mittwoch zwischen 16:00 h und 16:30 h auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Wellesweiler, Untere Bliesstraße, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich auf der linken Fahrzeugseite. An der Anstoßstelle wurde schwarzer Lackabrieb festgestellt, so dass davon auszugehen ist, dass das verursachende Fahrzeug von schwarzer Farbe ist. Hinweise an die PI Neunkirchen 06821/2030

