Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemeldung der PI Neunkirchen für den Zeitraum vom 13.08.2021 - 15.03.2021

Neunkirchen (ots)

Schlägerei in der Neunkircher Innenstadt: Am Freitag, 13.08.2021, kam es gegen 20:45 Uhr in der Wilhelmstraße in Neunkirchen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde von 5 - 6 männlichen Personen mehrfach auf eine weitere männliche Person eingetreten, sodass dieser eine blutige Verletzung im Gesicht davontrug. Die Personengruppe entferne sich anschließend in Richtung Bliespromenade. Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person: Am 14.08.2021 kam es gegen 21:45 Uhr auf der L113 zwischen Neunkirchen und Eschweilerhof zu einem schweren Fahrradunfall. Der 69-jährige Fahrradfahrer wollte kurz vor dem Ortseingang Eschweilerhof auf den Fußgängerweg wechseln. Hierbei lenkte er sein Fahrrad auf den Bordstein, wobei sich das Vorderrad derart mit der Bordsteinkante verkeilte, dass er zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich der Fahrradfahrer lebensgefährliche Verletzungen zu, sodass er im Uniklinikum Homburg notoperiert werden musste. Weiterhin stand der Fahrradfahrer unter alkoholischer Beeinflussung.

Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in der Neunkircher Innenstadt mit anschließender Täterfestnahme: Am 15.08.2021 kam es gegen 07:45 Uhr in einer Einzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus der unteren Wohnklasse zu einem Brandgeschehen. Dort wurde offensichtlich vorsätzlich unter einer Matratze ein Feuer gelegt. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Das Wohngebäude ist aktuell unbewohnbar. Zu einem Personenschaden kam es dagegen nicht. Ermittlungen der Fachdienststelle dauern an.

