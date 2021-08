Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

Illingen (ots)

In der Nacht zum Dienstag dieser Woche kam es in der Gennweilerstraße in Illingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug beschädigt wurde und der Unfallverursacher sich entfernte. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich blau-metallic-farben, war aus Richtung Hauptstraße gekommen, hatte in Höhe des Anwesens Nr. 8 ein geparktes Fahrzeug beschädigt und war dann weitergefahren. An dem geparkten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden auf der linken Seite. Demnach müsste an dem verursachenden Fahrzeug ebenfalls erheblicher Schaden, vermutlich auf der rechten Seite, entstanden sein. Hinweise an die PI Neunkirchen; Tel.: 06821/2030

