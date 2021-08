Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Beschädigung an Verkehrszeichen

Landsweiler-Reden (ots)

Am Montag, den 2. August 2021 wurde zwischen 16:15 Uhr und 18:25 Uhr ein "30er"-Geschwindigkeitsbegrenzungsschild in der Saarbrücker Straße in Landsweiler-Reden beschädigt. Der Mast wurde dadurch so stark beschädigt, dass er drohte auf ein daneben abgestelltes Fahrzeug zu stürzen. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur, vor Ort bleibt lediglich ein Stück einer Kennzeichenhalterung zurück. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell