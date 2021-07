Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Betrunkener Partyrückkehrer löst Polizeieinsatz aus

Schiffweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizeiinspektion Neunkirchen ein vermeintlich laufender Einbruch gemeldet. An einem Anwesen in Schiffweiler würden sich mehrere Personen zu schaffen machen und seien schließlich auch eingedrungen. Die Bewohner des Anwesens seien für einige Tage verreist. Die Örtlichkeit wurde schließlich durch mehrere Streifenwägen aufgesucht und das Gebäude umstellt. Es stellte sich jedoch zeitnah heraus, dass der Sohn der Anwohner betrunken nach einer Feier nach Hause gekommen war und seine Versuche, die Haustür zu öffnen, von den wachsamen Nachbarn als möglicher Einbruch interpretiert wurden. Glücklicherweise konnte diese Befürchtung entkräftet werden. Die Devise lautet in Sachen Wohnungseinbruch jedoch zurecht: Lieber einmal mehr die Polizei zu verständigen, als einmal zu wenig.

