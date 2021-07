Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: geparkter PKW beschädigt und weggefahren

Neunkirchen (ots)

Ein auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Gustav-Regler-Straße in Neunkirchen abgestellter VW Tiguan wurde am Donnerstag, dem 22.07., zwischen 09:20 h und 11:15 h beschädigt. An diesem Fahrzeug wurde an der hinteren rechten Seite weißer Fremdlack festgestellt. Daher ist davon auszugehen, dass ein weißes Fahrzeug gegen das geparkte Auto gestoßen war und anschließend wegfuhr. Hinweise an die PI Neunkirchen (Tel.: 06821/2030) erbeten.

