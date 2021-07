Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung PI Neunkirchen

Landkreis Neunkirchen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde versucht, in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Neunkirchen-Ludwigsthal einzubrechen. Dabei wurde eine Terrassentür mit einem Hebelwerkzeug angegangen. Die Tür konnte jedoch nicht geöffnet werden

Am Samstagmorgen gegen kurz nach 10:00 Uhr ereignete sich in der Verlängerung der Hermannstaße in Höhe eines Betriebsgeländes ein Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Spiesen-Elversberg schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Der Motorradfahrer kam aus Richtung Spieser Höhe und beabsichtigte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug zu überholen. Während des Überholvorgangs kam dem Motorradfahrer ein Pkw entgegen. Bei der eingeleiteten Notbremsung verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Harley-Davidson und kam zu Fall. Die entgegenkommende 55-jährige Fahrzeugführerin aus Neunkirchen konnte noch in den Grünstreifen ausweichen und somit eine Kollision verhindern. Die Polizei Neunkirchen sucht in dieser Sache Zeugen, im Speziellen den oder die Fahrzeugführer*in des überholten Pkws.

Aus einem Gartenhaus in der Steinackerstraße in Eppelborn-Humes wurden eine Gartenfräse und diverse Gartenwerkzeuge entwendet. Zuvor wurde das Gartenhaus gewaltsam im Bereich der Fenster geöffnet. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 800 Euro.

An einem Waldparkplatz zwischen Eschweilerhof und Kirkel wurden Schlachtabfälle in einem teils mit Wasser gefülltem Erdloch entsorgt. Dabei handelt es sich etwa um 20 abgetrennte Hühnerköpfe, Innereien und Gefieder. Neben der Polizei war auch das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz mit der Sache befasst. Nach derzeitigem Stand wird jedoch nicht von einer weitergehenden Gefahr für die Umwelt ausgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell