Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Vermisstensache Butt Qamar

66589 Merchweiler (ots)

Der 37-jährige pakistanische Staatsbürger Butt Qamar wird seit dem 15.07.2021 gegen 03:35 Uhr, aus der AWO Seniorenresidenz "St.Barbara" Poststraße 10 in 66589 Merchweiler vermisst.

Herr Butt leide an einer depressiven Störung und ist an Hepatitis C erkrankt.

Auf Grund der Gesamtumstände kann eine aktuelle Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Der Vermisste ist ca. 177cm, normale Statur,"Glatze", auf Grund einer künstlichen Nahrungsaufnahme sichtbares Loch am Hals, leicht gebräunt, , südländisches Aussehen, Jogginghose grau, schwarz-weiße Turnschuhe, dunkelgrauer Kapuzenpullover, hellblaue Socken

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen

