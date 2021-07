Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pkw Diebstahl in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, den 10.07.2021, zwischen 14:00 Uhr und 23:45 Uhr kam es zur Komplettentwendung eines Pkws (Opel Zafria, Farbe: grau) mitten in der Neunkircher Innenstadt. Das Fahrzeug war in o.g. Zeitraum am Straßenrand einer Seitenstraße in der Innenstadt abgestellt. Der Originalschlüssel befand sich über die gesamte Zeit im Besitz des Eigentümers. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion Neunkirchen Tel.: 06821/2030

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell