Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruch in die Jahnturnhalle 66578 Schiffweiler

Schiffweiler/Heiligenwald (ots)

In der Nacht von Freitag, den 09.07.2021, auf Samstag, den 10.07.2021 kam es zum Einbruch in die Jahnturnhalle in Schiffweiler OT Heiligenwald. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch das Einwerfen eines Glaselements ins Innere der Turnhalle. Hier entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge sowie Gerätschaften, welche anschließend vermutlich durch eine angrenzende Tür abtransportiert wurden. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion Neunkirchen. Tel.: 06821/2030

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell