Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht

Göttelborn (ots)

Zwischen Montag, dem 05. Juli, 15:30 Uhr und Dienstag, dem 06. Juli 2021, 08:30 Uhr, ereignete sich vor einem Wohnanwesen in der Hauptstraße von Göttelborn in Fahrtrichtung Merchweiler eine Verkehrsunfallflucht. Dabei entstand am geschädigte Fahrzeug, ein grauer Toyota Aygo, welcher auf einem Privatparkplatz stand, am rechten Außenspiegel sowie über die komplette rechte Fahrzeugseite ein Streifschaden mit vierstelliger Schadenshöhe. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

