POL-NK: Suche eines Verkehrsunfallgeschädigten

Neunkirchen - Innenstadt (ots)

Am Montag, den 05.07.2021, ereignete sich gegen 20:20 Uhr, in der Lindenallee in Neunkirchen an der dortigen Lichtzeichenanlage, Höhe des Gesundheitsamtes, ein Auffahrunfall. Dabei kollidierte die Unfallverursacherin leicht mit dem vorausfahrenden PKW. Die Verursacherin versuchte das vorausfahrende Fahrzeug auf den Unfall aufmerksam zu machen, was ihr nicht gelang. Von dem geschädigten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich dabei um einen schwarzen VW handelt, der augenscheinlich mit einer Frau besetzt war. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich bei der PI Neunkirchen zu melden.

