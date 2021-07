Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brand eines PKW's in Illingen

Illingen (ots)

Am frühen Morgen des 03.07.2021 kam es gegen 03:46 Uhr zu einem PKW Brand in der Isarstraße in Illingen. Ein Anwohner wurde von zischenden und knisternden Geräuschen wach, welche durch das geöffnete Fenster, von der Straße kamen. Als er daraufhin aus dem Fenster sah, sah er den bereits brennenden PKW. Er setzte daraufhin einen Notruf ab. Kurz darauf konnte der PKW durch die freiwillige Feuerwehr Illingen gelöscht werden. Am PKW entstand durch das Feuer ein Totalschaden. Ein zweiter PKW, welcher in der Nähe abgestellt war, wurde durch die enorme Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

