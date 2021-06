Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 128 zw. Stennweiler und Wemmetsweiler mir 3 schwer und 2 leicht Verletzten

Schiffweiler (ots)

Am Mittwoch, den 23.06.2021, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 128 zwischen Stennweiler und Schiffweiler im Begegnungsverkehr. Der 18 Jahre alte Fahrer aus Beckingen befuhr mit seinem grauen VW, Polo die L 128 von Stennweiler kommend in Fahrtrichtung Wemmetsweiler. Ca. 300 Meter nach dem Ortsausgang kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab. Der 18 Jahre alte Fahrer versuchte gegenzulenken. Hierdurch verlor er nun komplett die Kontrolle über seinen Pkw und wurde hierdurch auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Im Anschluss kam auf der Gegenfahrbahn zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Der unfallgeschädigte Pkw kam aufgrund der Kollision nach rechts von der Fahrbahn ab und verblieb in Unfallendstellung an einem dortigen Holzmast. Der Pkw zu 01 drehte sich aufgrund der Kollision nach rechts und kommt dann auf der linken Fahrbahn ebenfalls in Unfallendstellung zum Stehen. Bei dem unfallgeschädigten Pkw handelte es sich ebenfalls um einen VW, Polo in der Farbe silber.

Der unfallverursachende Pkw war neben dem 18 jährigen Fahrer wie folgt besetzt und folgende Verletzungen erlitten die Insassen bei dem Verkehrsunfall:

Ein 18 jähriger Beifahrer aus Eppelborn (schwer verletzt; evtl. mit ist mit dem Ableben zu rechnen; Winterbergklinikum Saarbrücken) Ein 16 jähriger Mitfahrer aus Illingen(leicht verletzt; Marienkrankenhaus Kohlhof) Ein 16 Jähriger Mitfahrer aus Eppelborn (schwer verletzt; Uniklinikum Homburg)

Der 18 jährige Fahrzeugführer aus Beckingen wurde leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus nach Sulzbach verbracht.

Der unfallgeschädigte Pkw war mit zwei Personen besetzt. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 70 jährigen Mann aus Neunkirchen. Und bei der Beifahrerin um eine 59 jährige Frau aus Neunkirchen.

Der Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und wurde ins städtische Krankenhaus nach Neunkirchen verbracht. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus nach St. Wendel verbracht.

An beiden unfallbeteiligten PKW entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der schwer verletzten Personen voll gesperrt.

Durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Spurensicherungsgutachten angeordnet, welches durch ein Sachverständigenbüro ausgeführt wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen bzgl. des genauen Unfallherganges dauern noch an.

Weitere eingesetzte Kräfte:

FFW Schiffweiler, FFW Heiligenwald mit 5 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften Air Rescue, Christoph 16 Fünf Rettungswagen

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell