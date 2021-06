Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung PI Neunkirchen 20.06.2021

Landkreis Neunkirchen (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde ein Fenster der Taufkapelle der Illinger Kirche in der Kirchenstraße beschädigt. Ein Teil des in zwei Metern Höhe befindlichen Bleiglasfensters wurde gewaltsam nach innen gedrückt, sodass eine Öffnung entstand. Ob jemand eingestiegen ist, ist bisher noch unklar, entwendet wurde nichts. Dennoch ist ein Schaden von ca. 10 000 Euro entstanden.

Im Laufe des Freitagvormittags wurde in ein Wohnhaus in der Straße Wilhelmsteich in Ottweiler eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Zimmer. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Am Freitag etwa gegen 19:50 Uhr kam es in Ottweiler im Einmündungsbereich Saarbrücker Straße / Hohlstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Dabei wechselte der männliche E-Scooter Fahrer unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei stieß er mit dem Pkw es 25-jährigen Mannes aus Tholey zusammen. Anschließend entfernte sich der augenscheinlich unverletzte E-Scooter Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Pkw ist Sachschaden entstanden. Der E-Scooter war schwarz mit orangenen Elementen und weißer Aufschrift.

In der Illinger Straße in Illingen übersah eine 59-jährige Pkw Fahrerin aus Eppelborn am Freitagabend beim Abbiegen ein entgegenkommendes Motorrad. Das Motorrad war mit einem 17-jährigen Fahrer aus Illingen und einer 17-jährigen Sozia aus Eppelborn besetzt. Es kam zum Zusammenprall und das Motorrad rutschte anschließend gegen einen weiteren Pkw, welcher sich im Einmündungsbereich befand. Die beiden Jugendlichen wurden durch den Aufprall verletzt und mussten im Krankenhaus versorgt werden.

Am Freitag und Samstag wurde in insgesamt sechs Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren in Wiesbach, Humes, Heiligenwald, Schiffweiler, Welschbach und Wemmetsweiler eingebrochen. Dabei wurden mehrere Getränkekisten und Bargeld entwendet. In Wiesbach und Wemmetsweiler wurde jeweils ein Fenster gewaltsam aufgedrückt und in Humes wurde versucht, eine Scheibe einzuschlagen, was jedoch nur teilweise gelang. In den übrigen Gerätehäusern wurde jeweils ein Pkw als Einbruchswerkzeug benutzt. In Heiligenwald und in Schiffweiler wurde der Wagen gegen die Garagentore und in Welschbach gegen die Eingangstür gesteuert, um in die Gebäude zu gelangen. Insgesamt entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Der vermeintliche Tatwagen konnte später durch die Polizei in Neunkirchen festgestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821/203-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell