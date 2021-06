Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfallflucht in Ottweiler

Ottweiler (ots)

Am Sonntag, den 13.06.2021 gegen 19:20 Uhr, kam es auf der B 41, Ortsdurchfahrt Ottweiler in Fahrtrichtung St. Wendel, im Bereich der Ampelanlage Heerstraße/Linxweilerstraße, zu folgendem Verkehrsunfall. Der verkehrsunfallgeschädigte Fahrer eines weißen Opel Adam bremste an vorgenannter Ampel verkehrsbedingt ab, während ein nachfolgender Motorradfahrer, ggf. aus Unachtsamkeit, diesem von hinten auffuhr. Hierdurch wurde der PKW entsprechend an der Heckstoßstange beschädigt. Anstatt jedoch einen Personalienaustausch oder eine Unfallaufnahme zu ermöglichen, setzte der Motorradfahrer anschließend einfach seine Fahrt in Richtung St. Wendel fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort.

Gem. Angaben der Geschädigten war das Motorrad war mit zwei Personen in schwarzer Motorradkleidung besetzt und verfügte über einen neongrünen Kraftstofftank.

Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der u.a. Polizeidienststelle zu melden.

