Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruchdiebstahl in die evangelische Kirche in Landsweiler-Reden

Landsweiler-Reden (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt zur evangelischen Kirche in Landsweiler-Reden, indem sie die Scheibe der Sakristei einschlugen und die Fensterschutzgitter zur Seite bogen. Im Inneren der Kirche wurden verschiedene Räumlichkeiten durchwühlt und eine kleinere Summe Bargeld (ca. 20 Euro) entwendet. Die Kirche wurde anschließend wieder durch die Haupteingangstür verlassen. Wer Hinweise zu dem Tatgeschehen geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen. 06821/2030

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell