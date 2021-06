Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus Ottweiler/Steinbach

Ottweiler/Steinbach (ots)

In der Nacht vom 11.06. auf den 12.06. kam es zu einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Ottweiler, Löschbezirk Steinbach. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gebäudeinneren, indem sie vermutlich mit einem Fahrzeug gegen das Hallentor fuhren und es anschließend hochdrückten. So gelangten die Täter ins Innere und durchwühlten mehrere Räume. Unter anderem auch das dort eingerichtete Büro des Ortsvorstehers. Ob Diebesgut erbeutet wurde ist bislang unklar. Es entstand allerdings ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei in Neunkirchen. 06821/2030

