POL-NK: Diebstahl einer Tauchpumpe und Kabeltrommel

Heinitz (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 28.05.2021, 16:00 Uhr und 31.05.2021, 10:00 Uhr, kam es zum Diebstahl einer Tauchpumpe aus einem Absinkweiher und einer Kabeltrommel im Gelände des ehemaligen Kohleabbaugebietes im Wald bei Heinitz. Die Gesamtschadenshöhe beträgt dabei 850 Euro. Derzeit wird in dem Gebiet zwecks Wiederaufforstung Dekontaminationsarbeiten durch eine Erd- und Straßenbaufirma durchgeführt. Täterhinweise konnten bisher nicht erlangt werden. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

