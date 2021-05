Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

66540 Neunkirchen (ots)

Im Zeitraum Freitag, 28.05.2021, 16:00 Uhr bis Samstag, 29.05.2021, 13:40 Uhr kam es in der Kuchenbergstraße in Wiebelskirchen vor dem Anwesen 122 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit flüchtete. Der Verursacher kollidierte mit dem Außenspiegel eines dort parkenden Pkw und beschädigte diesen. Bei dem Unfall verlor der Flüchtige Teile seines Außenspiegels, anhand dessen Individualmerkmalen und Seriennummern weitere Ermittlungen folgen. Demnach muss es sich um einen BMW der 3er Reihe handeln, an dem zumindest der rechte Außenspiegel beschädigt ist.

Zeugenhinweise an die Polizei Neunkirchen unter 06821-2030.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell