Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Randalierer bedroht Passanten mit Messer

66589 Merchweiler (ots)

Am Samstag, 29.05.2021 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Raßweilerstraße in Merchweiler. Ein stark betrunkener und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehender 25jähriger Mann lief durch die Straße und trat grundlos gegen einen Zeitungsstapel eines Zeitungsausträgers, den dieser neben seinem Fahrzeug zur Zustellung bereitgestellt hatte. Hierdurch fiel dieser um und die Zeitungen verteilten sich auf der Straße. Der Randalierer zeigte sich sofort äußerst aggressiv, zog plötzlich ein Messer aus seiner Hosentasche und hielt es dem Zeitungsausträger sowie weiteren Passanten, die auf die Situation aufmerksam wurden, vor. Anschließend flüchtete er. Er konnte jedoch wenig später durch Polizeibeamte in Tatortnähe festgestellt und festgenommen werden. Auch hier zeigte er sich weiterhin aggressiv und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb er mittels körperlicher Gewalt gefesselt und im Anschluss zur Polizeidienststelle Neunkirchen verbracht werden musste. Bei dem Mann konnten schließlich tatsächlich zwei Messer sowie Betäubungsmittel sichergestellt werden. Er musste zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit eine Blutprobe abgeben.

Während der Maßnahme vor Ort mischte sich die Schwester des Beschuldigten ein und griff die Polizeibeamten ebenfalls körperlich an, woraufhin diese auch fixiert werden musste. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Gegen den Randalierer sowie dessen Schwester werden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell