Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Elversberg (ots)

Am Samstag, den 08.05.2021 gegen 20:15 Uhr ereignete sich in der St. Ingberter Straße in Elversberg eine Unfallflucht, als der Unfallverursacher mit seinem PKW aus einer Parklücke in Längsaufstellung ausparken wollte. Dabei touchierte er mit seinem rechten Frontbereich den linken Heckreich des PKW vor ihm. Danach setzte er seine Fahrt unerlaubt in Richtung St. Ingbert fort, ohne zuvor die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Es besteht der Hinweis dass möglicherweise ein Ehepaar (ca. 50 Jahre alt) Angaben zum Unfallverursacher machen könnte, da sie die Unfall beobachtet haben. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

