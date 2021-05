Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung PI Neunkirchen 23.05.2021

Neunkirchen / Illingen (ots)

Einbruch in Geschäft in Illingen

Am Freitagmorgen um 04:20 Uhr wurde in einen Fachmarkt für Tier- und Gartenbedarf in der Illinger Poststraße eingebrochen. Der Täter hebelte dabei zunächst das Tor des Außenlagers sowie eine Tür zum Gebäudeinnern auf. Noch bei Tatausführung wurde der Täter von einem Zeugen gestört. Der Einbrecher konnte ohne Diebesgut fliehen.

Versuchter Wohnungseinbruch in Wellesweiler: Am Samstag gegen 03:00 Uhr versuchte ein Täter über eine halbe Stunde lang eine Hauseingangstür eines Wohnhauses im Anemonenweg in Neunkirchen-Wellesweiler aufzuhebeln. Die gut gesicherte Tür hielt den Anstrengungen jedoch stand, sodass der Täter schließlich aufgab. Die Polizei erlangte erst Stunden nach der Tatausführung Kenntnis über den Vorfall, sodass der Täter nicht gefasst werden konnte.

Vollsperrung nach Unfall auf der A8 Höhe Heinitz Am Samstagabend ereignete sich gegen 20:25 Uhr auf der A 8 Fahrtrichtung Zweibrücken etwa in Höhe Heinitz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der aus Neunkirchen stammende 22 jährige Fahrer eines Kleinbusses befuhr die A 8 in Richtung Zweibrücken und verlor aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug heftig in der Mittelschutzplanke ein. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Durch den Aufprall wurden größere Trümmerteile auf die Gegenfahrspur geschleudert, wodurch ein weiterer Verkehrsunfall verursacht wurde. Ein 44 Jahre alter Neunkircher erfasste mit seinem Toyota einige Teile und riss sich die Ölwanne auf, sodass der Fahrspur Richtung Saarlouis großflächig verschmutzt war. Die Autobahn in Richtung Saarlouis musste daher aufgrund der ausgedehnten Säuberungsmaßnahmen für die Dauer von sechs Stunden vollständig gesperrt werden.

