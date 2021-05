Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Straßenverkehrsgefährdung

Neunkirchen (ots)

Am Sonntag, den 02.05.2021, gegen 18:49 Uhr, kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung in der Bildstocker Straße in Neunkirchen. Hierbei fuhr ein silberner Kombi deutlich zu schnell, innerorts 80 km/h, lenkte quer über einen Kreisverkehr und der Gegenverkehr musste ausweichen. Anschließend wechselte das Fahrzeug auf die B 41 in Fahrtrichtung Ottweiler. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich an die PI Neunkirchen zu wenden.

