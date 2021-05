Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: VU-Flucht auf Parkplatz der "Thomas Mann" Apotheke

Heiligenwald (ots)

Die Unfallgeschädigte parkt ihren PKW auf dem Kunden- und Mitarbeiterparkplatz der "Thomas Mann" Apotheke im Hinterhof des Anwesens Hüngersbergstraße 1 in Heiligenwald. Das Fahrzeug steht vorwärts in der Parklücke zum Anlieferungsbereich. Der Unfallverursacher befuhr mittels unbekannten Fahrzeug den Parkplatz und streift den PKW der Geschädigten an der hinteren linken Ecke auf unbekannte Art und Weise. Am PKW der Geschädigten entstehen Streifschäden und das Plastik der Stoßstange wurde beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Mögliche Zeugen zu dem Unfallgeschehen und zum bislang unbekannten Unfallverursacher, setzen sich bitte mit den u.a. Kontaktdaten der PI Neunkirchen in Verbindung.

