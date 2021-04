Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Katalysatoren entwendet

Neunkirchen (ots)

Wie bereits in den letzten Wochen und Monaten häufiger festgestellt, wurden auch jetzt wiederum in der Nacht zum 29.04. an zwei Fahrzeugen in Neunkirchen die Katalysatoren entwendet. Ein PKW, ein Daimler - Benz, war in der Pflugstraße in Wiebelskirchen abgestellt. Das zweite Fahrzeug, ein VW-Polo, hatte am Oberen Markt geparkt.

