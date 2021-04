Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: VU-Flucht in der Rathausstraße in 66571 Eppelborn

Eppelborn (ots)

Am Mittwoch, den 28.04.2021, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Rathausstraße in Eppelborn. Hierbei parkte die Unfallgeschädigte ihren Pkw auf dem Parkplatz des dortigen Lebensmitteldiscounters. Als die Fahrerin ihren Einkauf beendet hatte wieder zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen frischen Schaden an der hinteren, rechten Fahrzeugecke fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur.

Mögliche Zeugen zu dem Unfallgeschehen und zum bislang unbekannten Unfallverursacher, setzen sich bitte mit den u.a. Kontaktdaten der PI Neunkirchen in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell