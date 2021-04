Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl in 66557 Illingen, Schulstraße

Illingen (ots)

Am Sonntag, den 18.04.2021, gegen 12:00 Uhr,ereignete sich in der Schulstraße ein Diebstahl von vier Armbanduhren und einer Geldbörse. Am 17.04.2021, in den Abendstunden, begaben sich zwei weibliche Personen an die Wohnungsabschlusstür des Geschädigten und "bettelten" nach Geld. Durch den Geschädigten wurde den beiden Frauen allerdings kein Geld übergeben. Die beiden weiblichen Personen entfernten sich wieder von der Örtlichkeit. Am Sonntag, den 18.04.2021, gegen 12:00 Uhr, wurde dem Geschädigten Essen geliefert. Der Geschädigte teilt sich das Essen mit einer ebenfalls lebensälteren Person, welche im gleichen Anwesen wohnt. Als er in seine Wohnung vom Mittagessen zurückkam, zieht er seine Wohnungsabschlusstür nicht richtig ins Schloss und legt sich zu seinem Mittagsschlaf auf die Couch. Kurze Zeit später wird er durch ein Geräusch in seiner Wohnung wach. Dort kann er schemenhaft eine Silhouette wahrnehmen, ehe dann seine Wohnungstür zugeknallt wird. Bei einer Nachschau stellt der Geschädigte dann das Fehlen von 4 Armbanduhren und seiner Geldbörse fest. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei den Täterinnen um die beiden Personen handelte, welche am Abend zuvor schon bei dem Geschädigten nach Geld bettelten. Die beiden weiblichen Personen unterhielten sich in einer ausländischen Sprache und waren ca. 30 Jahre alt. Eine trug einen Pferdeschwanz. Eine genauere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Vielleicht gibt es Zeugen, welche am Abend des 17.04.2021 und am 18.04.2021, auf zwei weibliche Personen in der Schulstraße in Illingen aufmerksam geworden sind und eine Personenbeschreibung abgeben können? Diese sollen sich bitte mit der PI Neunkirchen unter den u.a. Kontaktdaten in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell