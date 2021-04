Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Versuchter Einbruch In das Verwaltungsgebäude des Hospizteam Illtal e.V.

Eppelborn, Koßmannstraße (ots)

In der Zeit vom 15.04.21 (Donnerstag) bis zum 17.04.21 (Samstag) kam es zu einem Einbruchsversuch in das Gebäude des Hospizteam Illtal e.V. in der Koßmannstraße in Eppelborn. Bislang unbekannter Täter versuchte mit Gewalt die Haupteingangstür aufzuhebeln. Dies misslang und es kam nicht zur weiteren Tatausführung. Die Eingangstür befindet sich an der stark befahrenen Koßmannstraße. Es ist nicht auszuschließen, dass der oder die Täter bei dem Einbruchsversuch gesehen wurden. Zeugen werden daher gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

