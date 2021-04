Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Raub in Neunkirchen, Bahnhofstraße

Neunkirchen (ots)

Am Freitag, den 09.04.2021, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Neunkirchen in einem Drogeriemarkt eine Raubstraftat.

Unbekannter, männlicher Täter begibt sich in die Parfümabteilung des Drogeriemarktes und ateckt sich ein Parfüm im Wert von 49,99 Euro in die Innentasche seiner schwarzen Winterjacke. Bei der Tatausführung konnte der Ladendetektiv den Täter über die Überwachungskameras beobachten. Nach dem Passieren des Kassenbereiches wird der Täter von dem Ladendetektiv auf die Tat angesprochen und der Täter versucht daraufhin direkt zu flüchten. Der Ladendetektiv versucht den Täter durch Festhalten an der Flucht zu hindern. Bei der entstandenen Rangelei wird der Ladendetektiv durch Schläge und Stöße vom Täter aus dem Gleichgewicht gebracht und stürzt zu Boden. Der Ladendetektiv bekam danach noch ein Bein des Täters zu greifen und wurde noch ein paar Meter mit über den Boden gezogen, bis er schließlich vom Täter ablassen musste. Hierbei wird der Ladendetektiv verletzt und musste zur weiteren Versorgung mittels RTW ins Krankenhaus verbracht werden. Der Täter flüchtete nach der Tat über die Lindenallee in Richtung Marienstraße/Brückenstraße.

Die anschließende Fahndung nach dem Täter durch Kräfte der PI Neunkirchen verlief negativ.

Täterbeschreibung: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlanke Figur, Frisur: Afro-Look, bekleidet mit schwarzer Winterjacke mit Kapuze, schwarz blaue Turnschuhe, graue Jogginghose mit Aufschrift auf dem rechten Oberschenkel, rotes T-Shirt mit weißen Streifen, schwarze Bauchtasche quer über Oberkörper, blaue MNB

Potentielle Zeugen setzen sich bitte unter den u.a. Kontaktdaten der PI Neunkirchen in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell