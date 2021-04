Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: 2 Sachbeschädigungen in 66557 Illingen-Welschbach

Illingen, Welschbach (ots)

Am Freitag, den 09.04.2021 in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr, ereigneten sich zwei Sachbeschädigungen in räumlicher und örtlicher Nähe:

1) Sachbeschädigung durch Feuer in der Straße In der Au 6 in 66557 Illingen-Welschbach, zwischen 21:30 Uhr und 22:10 Uhr:

Unbekannter Täter hat dort eine Restmülltonne in Brand gesetzt. Diese konnte durch einen Anwohner mittels Wasser abgelöscht werden. Hinweise zur Brandursache und oder dem Täter konnten keine vor Ort erlangt werden.

2) Sachbeschädigung in der Welschbachstraße in 66557 Illingen-Welschbach, zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr:

Unbekannter Täter warf mit einem Kieselstein gegen die Scheibe des Windfanges des Tatobjektes. Die Scheibe wurde dadurch bestätigt.

Sollte jemand Angaben zu den Taten oder Hinweise zu einem möglichen Täter machen können, bitte die PI Neunkirchen unter den u.a. Kontaktdaten kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell