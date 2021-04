Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: VU-Flucht in Spiesen-Elversberg

Spiesen-Elversberg (ots)

Am Freitag, den 09.04.2021, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr, ereignete sich in der St.Ingberter Straße, Höhe Anwesen 61 in 66583 Spiesen-Elversberg eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei parkte das geschädigte Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Neunkirchen. Bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte auf bislang unbekannte Art und Weise mit dem Außenspiegel der Fahrerseite des geschädigten Fahrzeuges und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.

Potentielle Unfallzeugen setzen sich bitte mit der PI Neunkirchen unter den u.a. Kontaktdaten in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell