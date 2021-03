Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemitteilung PI Neunkirchen vom 28.03.2021

Neunkirchen (ots)

Einbruch und Vandalismus an Neunkircher Schulen: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in das Gymnasium am Steinwald in Neunkirchen eingebrochen. Dabei wurde an einem Fenster zum Lehrerzimmer ein Glaselement gewaltsam aus dem Rahmen gedrückt. Im Anschluss wurde das Lehrerzimmer durchwühlt und ein Kaffeeautomat aufgebrochen. Zum möglichen Diebesgut liegen bisher noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Im gleichen Zeitraum wurde in der Haspelstraße an der Gemeinschaftsschule ebenfalls ein Fenster mittels eines Holzscheites beschädigt. Dabei zerbarst die äußere Scheibe der Mehrfachverglasung. Ob es sich um Vandalismus oder auch einen versuchten Einbruch handelt, steht noch nicht abschließend fest.

Unfallflucht in Neunkirchen:

Am Samstag gegen 12:40 Uhr wurde in der Geßbachstraße in Neunkirchen ein am Straßenrand geparkter Pkw durch einen vermutlich schwarzen Wagen erheblich beschädigt. Danach fuhr das Fahrzeug unerlaubt davon. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

Illegale Party in Neunkirchen aufgelöst: Am Sonntagmorgen etwa gegen 03:00 Uhr führten Beamte der Polizei Neunkirchen eine Verkehrskontrolle in der Auguststraße in Neunkirchen durch. Während der Kontrolle des geparkten Pkw gesellten sich zwei zunächst unbeteiligte Personen zu der Kontrollmaßnahme hinzu. Schließlich konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich alle Beteiligten in einem angrenzenden Haus mit weiteren acht Personen zu einer Coronaparty getroffen hatten. Eine Nachschau in dem betreffenden Mehrparteienhaus bestätigte die Angaben. Die Party wurde aufgelöst und allen Beteiligten droht ein entsprechendes Bußgeld.

Wohnungseinbruch in Furpach:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses In der Straße Am Wäldchen in Neunkirchen-Furpach eingebrochen und Bargeld entwendet. Um in die Wohnung zu gelangen, wurde eine Balkontür aufgehebelt. Im Anschluss wurden sämtliche Räume durchwühlt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Neunkirchen; Tel.: 06821/203-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell