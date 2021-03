Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Streit mit Lebensgefährten endet vor dem Richter

Neunkirchen/Wiebelskirchen (ots)

Über Notruf wurde am frühen Sonntagmorgen mitgeteilt, dass sich in der Kuchenbergstraße in Neunkirchen ein Paar auf offener Straße streiten würde. Durch die eingesetzten Beamten konnte eine 17-jährige sowie ihr 25 Jahre alter Lebensgefährte auf der Straße angetroffen werden. Beide schrien sich an und mussten zunächst voneinander getrennt werden. Wie sich herausstellte handelte es sich lediglich um eine verbale Auseinandersetzung aufgrund ihrer komplizierten Beziehung. Eine Überprüfung der Personen ergab jedoch, dass für die 17 Jahre alte Jugendliche ein aktueller Haftbefehl wegen unterschiedlicher, vorangegangener Delikte bestand. Nachdem ihr die Festnahme erklärt wurde versuchte sie zunächst zu flüchten und wegzurennen. Der Fluchtversuch konnte allerdings unmittelbar unterbunden werden. Die Jugendliche wurde zur Dienststelle verbracht und am Sonntagvormittag dem Bereitschaftsrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt und die Jugendliche wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell