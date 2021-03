Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Streit eskaliert auf offener Straße

Neunkirchen; Innenstadt (ots)

In der Neunkircher Innenstadt eskalierte am Samstagnachmittag auf offener Straße ein Streit zwischen 2 jungen Syrern (22 und 24 Jahre). Gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben habe. Hierbei seien auch mehrere Schüsse gefallen. Einer der Männer sei geflüchtet und habe eine schwarze Pistole mitgeführt. Durch die Einsatzkräfte der Polizei Neunkirchen konnten beide Personen ausfindig gemacht werden. Eine Schreckschusswaffe sowie ein Bajonett (ca. 20cm Klingenlänge) wurden sichergestellt. Wie sich herausstellte handelte es sich bei den beiden Kontrahenten um bereits polizeibekannte Männer. Als sie in der Neunkircher Innenstadt aufeinander trafen kam es zunächst zu einem verbalen Streitgespräch. Während einer der Beteiligten ein Klappmesser (Bajonett) aus der Tasche zog, zog sein Gegenüber eine Schreckschusspistole. Es fielen 3 Schüsse und Beide entfernten sich von der Örtlichkeit. Der 24-jährige begab sich unmittelbar nach dem Vorfall zur Polizeidienststelle. Bei ihm konnte das Messer sichergestellt werden. Der 22-jährige konnte vor seiner Wohnanschrift in Neunkirchen festgenommen werden. Die Schreckschusswaffe wurde in einem dortigen Briefkasten aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie einer durchgeführten Gefährdeansprache wurden die Personen wieder entlassen. Beide Männer wurden durch den Vorfall leicht verletzt. Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstöße gegen das Waffengesetz, Bedrohungen sowie Beleidigungen wurden eingeleitet. Durch die abgegebenen Schüsse sowie die lautstarke Auseinandersetzung gerieten mehrere Passanten und Anwohner in Angst, suchten Deckung und versteckten sich. Durch die Einsatzkräfte konnten diese im Anschluss wieder beruhigt werden. Seit dem 17.03.21 kam es bereits zu mehreren Einsätzen mit den beiden Männern. Hierbei wurden wechselseitige Körperverletzungen, Bedrohungen und Beleidigungen begangen. Unter anderem kam es zu einem polizeilichen Einsatz am 17.03.21 in einem Neunkircher Schnellrestaurant. Hier gingen die beiden Streithähne mit Desinfektionsspender und Frittierkorb aufeinander los und verletzten sich damit gegenseitig. Hintergrund sind wohl ausstehende Geldforderungen.

