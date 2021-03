Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neunkirchen Innenstadt (ots)

Am 12.03.2021 gegen 10:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Postfiliale Brückenstraße in der Innenstadt von Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeugheck beim Einparken mit der Fahrzeugfront eines blauen PKW. Der Unfall wurde durch einen neutralen Zeugen beobachtet. Noch vor Eintreffen der Polizei verließen beide Fahrzeuge die Unfallörtlichkeit. Das durch den Unfall im Frontbereich beschädigte blaue Fahrzeug konnte bisher nicht ermittelt werden. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

