Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Auto beschädigt und abgehauen

Landsweiler-Reden (ots)

Ein Schaden am Fahrzeugheck entstand am Dienstag gegen 15:00 h an einem blauen Dacia, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Kreisstraße in Landsweiler-Reden geparkt war. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug war offensichtlich gegen das geparkte Auto gefahren. Der Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell