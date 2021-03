Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Brand in einem Einfamilienhaus

66540 Neunkirchen (ots)

Am Samstag, 06.03.2021 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus in der Forsthausstraße in Neunkirchen-Wiebelskirchen. Eine Nachbarin bemerkte Rauchschwaden aus dem Erdgeschoss und informierte umgehend die einzige im Haus befindliche Bewohnerin. Diese stellte bei einer Nachschau den Brand im Schlafzimmer fest und konnte das Anwesen unverletzt verlassen. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern und das Feuer zu löschen. Auf Grund der starken Rauch- und Rußkontamination ist das Anwesen derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Möglicherweise ist der Brand auf den Defekt eines technischen Gerätes zurückzuführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell