Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Diebstahl eines E-Bikes

PI Neunkirchen (ots)

Am Donnerstag, den 04.03.2021, gegen 18:35 Uhr, ereignete sich in Schiffweiler, in der Straße Auf der Brück, vor dem dortigen Netto-Markt ein Diebstahl eines dort abgestellten E-Bikes. Der Geschädigte stellte sein E-Bike vor dem Geschäft ab und ging in das Geschäft. Sein E-Bike stand ungesichert am dortigen Fahrradständer. Als er kurze Zeit später wieder aus dem Geschäft kam, stellte er das Fehlen seines E-Bikes fest.

Bei dem E-Bike handelte es sich um ein E-Bike der Marke "windgoo", in der Farbe Schwarz mit roten Felgen. Weiterhin war es klappbar und windgoo stand in weißer Schrift auf dem Rahmen.

Mögliche Tatzeugen setzen sich bitte mit der PI Neunkirchen in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell