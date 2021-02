Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Täterfestnahme nach Ladendiebstahl im Saarpark-Center

PI Neunkirchen (ots)

Am Dienstag, den 23.02.2021, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl in einer Drogerie im Saarpark-Center. Hierbei entwendeten ein 25 jähriger aus Lebach stammender und ein 23 jähriger aus Nonnweiler stammender Täter insgesamt 17 Parfumverpackungen samt Inhalt der Marke Paco Rabanne und Lacoste im Gesamtwert von 911 Euro. Beide Täter nahmen die Parfumverpackungen aus der Auslage und deponierten diese in einer mitgeführten Tasche. Als sie den Kassenbereich passiert hatten, wurden sie von einem Mitarbeiter, welcher die Tat beobachtete, auf den Diebstahl angesprochen. Weiterhin wurden beide Täter bei der Ausführung des Diebstahls von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Nachdem die PI Neunkirchen verständigt wurde, wurden beide Täter zur Dienststelle verbracht. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 25 jährige männliche Täter bereits am 18.02.2021 und am 22.02.2021 gleichgelagerte Diebstähle in dem Drogeriemarkt begang. Bei den beiden zurückliegenden Diebstählen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von 1000 EUR. Aufgrund der drei vorliegenden Diebstähle, welche durch den 25 jährigen Täter begangen wurden, wurde durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Haftbefehl beantragt und im Anschluss durch den Haftrichter verkündet. Nach der Verkündung wurde der 25 jährige Täter der JVA Saarbrücken zugeführt. Der 23 jährige Täter, welcher bei der Tat am 23.02.21, beteiligt war, konnte nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen und Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell