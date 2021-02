Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf bzgl. Körperverletzungsdelikt in 66539 NK-Kohlhof

PI Neunkirchen (ots)

Am Samstag, den 20.02.21, gegen 17:45 Uhr ereignete sich ein verbaler Streit zwischen zwei männlichen Personen, welcher anschließend in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Tatörtlichkeit war der Feldweg, welcher sich an die Straße Am Hirschberg in 66539 NK-Kohlhof angliedert. Bei den beiden Kontrahenten handelte es sich um einen jeweils 51 Jahre und 56 Jahre alten Mann. Beide sind auf dem Kohlhof wohnhaft. Hintergrund der Auseinandersetzung war, dass der 56 jährige Mann mit seinem Hund dort spazieren ging und nach der Verrichtung des großen Geschäftes seines Hundes, dieses nicht ordnungsgemäß entfernte und liegen lies. Beide Kontrahenten gaben gegenüber den eingesetzten Beamten der PI Neunkirchen an, dass ein Jogger vorbeikam und beide aufforderte voneinander abzulassen. Sie seien doch schließlich erwachsene Männer und sollten damit aufhören. Der Aufforderung wären dann beide Kontrahenten direkt auch nachgekommen. Aufgrund der unterschiedlich gemachten Angaben der beteiligten Personen über die Entstehung der tätlichen Auseinandersetzung sucht die Polizei diesen Jogger als Tatzeugen. Der männliche Jogger sollte sich bitte mit PI Neunkirchen unter den u.a. Kontaktdaten in Verbindung setzen.

