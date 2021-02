Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Wohnhausbrand

Schiffweiler ( OT Heiligenwald ) (ots)

Am Samstagabend, 13.02.2021, gegen 22:44 Uhr wurde der Polizeiinspektion in Neunkirchen ein Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in 66578 Schiffweiler ( OT Heiligenwald ) in der Schulstraße gemeldet.

Die Einsatzörtlichkeit wurde umgehend von mehreren Einsatzkräften hiesiger Dienststelle, sowie Kräften der umliegenden Feuerwehren, sowie des Rettungsdienstes aufgesucht.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Anwohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr im Anwesen.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

Durch den Brand wurde das Haus derart beschädigt, dass es derzeit unbewohnbar und einsturzgefährdet ist. Der Sachschaden wird auf 150.000 EUR geschätzt.

